Crotone, omicidio anziano nel 2014: arrestato autore

La squadra mobile di Crotone ha arrestato il presunto autore dell'omicidio di Francesco Macrì, un uomo di 73 anni, morto il 14 agosto 2014 dopo essere stato ferito tre giorni prima in un agguato mentre si trovava seduto ad un tavolino di un bar del centro della città. I particolari dell'indagine che ha portato gli investigatori a risolvere il caso saranno resi noti domani pomeriggio nel corso di una conferenza stampa in Questura. L'agguato fu portato a termine da due persone che, a piedi, si avvicinarono alla vittima e, incuranti degli altri avventori e dei passanti, spararono contro l'uomo ferendolo in varie parti del corpo. Quindi si allontanarono a piedi facendo perdere le proprie tracce. Soccorso e portato in ospedale, Macrì era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ma non ce la fece e morì tre giorni dopo.

