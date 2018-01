Droga, spaccio "domestico": intera famiglia arrestata nel Crotonese

Un'intera famiglia e' stata arrestata dai Carabinieri della tenenza di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) nell'ambito di un servizio antidroga. I militari hanno arrestato un 59enne ed un 29enne, ufficialmente disoccupati, ed una 31enne, casalinga, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, durante una una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto, all'interno di un vaso in vetro, 3 grammi di cocaina, 40 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. (AGI)

Dettagli Creato Venerdì, 12 Gennaio 2018 20:00