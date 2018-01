"In qualità di portavoce cittadino del Circolo FDI "G. Almirante" di Ciro' Marina mi sente in dovere di intervenire a livello politico per la vicenda accaduta nei giorni scorsi che ha colpito l'intera cittadinanza. Pur riconoscendo la non colpevolezza degli imputati fino a sentenza passato in giudicato, crediamo che alla luce di questo scenario la stessa popolazione non abbia più fiducia nella politica e in chi la rappresenta.

Noi abbiamo da sempre sostenuto che il solo obiettivo era quello di essere portavoce dei bisogni reali della popolazione e cercare di rendersi utili al fine di poter migliorare servizi e diritti.

Oggi, come abbiamo fatto in precedenza con l'amministrazione, intendiamo dare il nostro pieno sostegno al Vice Prefetto Dott. Eugenio Pitaro, e all'Ente comunale al fine di poter fornire in un periodo così fragile una continuità amministrativa sempre e solo per la tutela dei cittadini che ci hanno dato fiducia.

Penso che Cirò Marina non meriti tutto questo e che la volontà di sperare in un futuro migliore possa essere solo da stimolo e da esempio per una prospettiva nel rispetto dei diritti comuni.

Detto ciò lavoreremo con la stessa volontà al fine di poter realizzare nel più breve tempo possibile quanto detto e dare a Cirò Marina la giusta luce che merita". Lo afferma Maria Daniela Panteca, Portavoce del Circolo "G.Almirante" Cirò Marina.