Aeroporto di Crotone, Nicodemo Oliverio: “Situazione inaccettabile”

"In merito alla notizia relativa alla decisione della Compagnia Flyservus di annullare la prenotazione dei voli e conseguentemente di rimandare l'avvio dei voli dall'aeroporto di Crotone, ritengo sia veramente inaccettabile e incomprensibile la situazione che si è venuta a creare. Sacal si esprima immediatamente, con estrema chiarezza e ci dica esattamente cosa e' successo e perché siamo giunti ad un punto così grave. I cittadini si sentono presi in giro, tutto il mondo economico, turistico e produttivo del crotonese non ne può più. Vogliamo sapere cosa sia accaduto e soprattutto come si possa immediatamente porre rimedio. Spetta, soprattutto, al Presidente della Sacal, dott. Arturo De Felice dire una parola di estrema chiarezza". "Nell'attesa di acquisire i chiarimenti necessari, sentiro' il presidente della Regione, Mario Oliverio, ed il ministro delle infrastrutture, Graziano Delrio, per individuare tutte le necessarie ed urgenti soluzioni per affrontare - ha concluso - questa nuova emergenza che penalizza fortemente i crotonesi". Lo afferma il parlamentare calabrese del Pd Nicodemo Oliverio in un post sulla propria pagina Facebook.

Dettagli Creato Mercoledì, 10 Gennaio 2018 19:13