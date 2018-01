Operazione “Stige”, Oliverio: “Duro colpo alla ‘ndrangheta”

"Ringrazio i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, il procuratore Nicola Gratteri, le Forze dell'Ordine che sono stati impegnatE nell'operazione Stige che ha permesso di assestare un colpo importante alla 'ndrangheta portando alla luce, ancora una volta, il suo radicamento in Calabria, in molte regioni italiane e in Europa, ma anche i suoi collegamenti con settori del mondo politico e istituzionale".

E' quanto afferma, in una nota, il Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio.

"La battaglia contro la 'ndrangheta è, come sapevamo –prosegue Oliverio- dura e irta di difficoltà, ma occorre perseguirla con coraggio e determinazione per il rispetto dei principi della legalità".

"L'operazione di oggi -conclude il Presidente della Regione- dimostra come tra tutte le mafie nel mondo nessuna appare più globalizzata della 'ndrangheta, non solo come forza criminale o economica, ma di estensione e radicamento in diverse parti del mondo".

Dettagli Creato Martedì, 09 Gennaio 2018 17:56