Operazione “Stige”, il prefetto di Crotone: “Risultato rafforza fiducia dei cittadini”

Il prefetto di Crotone, Cosima di Stani, con un comunicato, rivolge un messaggio "di sincero compiacimento e vivo apprezzamento agli esponenti della magistratura distrettuale di Catanzaro, ai Carabinieri del ROS e al comandante provinciale dell'Arma per aver stroncato - dice - una holding criminale che in maniera pervasiva permeava il tessuto sociale, civile, economico ed imprenditoriale della provincia. Il risultato giudiziario conseguito - aggiunge - contribuisce a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni impegnate con incessante impegno, a prevenire, contrastare e reprimere le forme di dominio della criminalita' organizzata in questa provincia.

Dettagli Creato Martedì, 09 Gennaio 2018 14:19