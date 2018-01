Capodanno, sparano col fucile e postano video sui social: in due denunciati a Crotone

vevano sparato da un balcone diversi colpi di fucile in occasione dei festeggiamenti di fine anno, in un'area densamente abitata di Crotone, poi avevano postato il video della loro impresa sui social network. La cosa non e', pero', sfuggita ai ai carabinieri della locale Compagnia che hanno denunciato i responsabili: due operai trentenni ed uno sessantenne che devono rispondere ora di accensioni ed esplosioni pericolose nonche' omessa custodia di armi. Le indagini, partite dopo la pubblicazione del video, hanno consentito di identificare le tre persone e di sequestrare l'arma, legalmente detenuta ma custodita senza le cautele imposte dalla legge. (AGI)

