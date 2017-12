A Scandale (Kr) l'associazione Nonni Ignorati

In data 22 Dicembre 2017 presso la sala convegni di Villa G. Chiarelli a Corazzo di Scandale si è tenuta un simposio sulla tutela dei nonni e degli anziani, organizzata dall'Associazione Al Servizio del Cittadino " Nonni Ignorati e Padri Sofferenti " Onlus ed il titolare dell'omonima struttura di anziani Signor G. Chiarelli.

Erano presenti:

il Sindaco di Scandale Dr. Iginio Pingitore, il quale ha lodato l'iniziativa dell'associazione rivolta ai bisognosi ed agli anziani, ringraziando a nome dell'amministrazione e della cittadinanza rappresentata, per i doni diretti a famiglie indigenti della comunità di Scandale soffermandosi su dette iniziative a dir suo lodevoli e scaturite certamente dall'animo di persone disponibili ad aiutare il prossimo.

Il Cav. Vincenzo Costa dell'Associazioni Nonni Ignorati Onlus, ha presentato il programma

della serata ringraziando i numerosi presenti e gli ospiti della casa di anziani, che hanno seguito con interesse il dibattito. Ogni hanno riferisce il Costa l'associazione devolve in beneficenza dei pacchi dono a persone disagiate, ogni anno in un luogo diverso da nord a sud.

Lo scopo statutario dell'Associazione resta quello del rispetto della persona e della dignità umana, qualsiasi sia il colore di pelle o la religione, mirato a sostenere socialmente anziani, nonni e padri separati.

Il Signor Nicola Mattace dell'Unitalsi di Scandale intervenuto anche lui ha esposto quanto lavoro giornalmente svolgono i preposti all'associazione da lui rappresentata, a volte entrando casa per casa, facendo notare che c'è tanto da fare, occorrerebbero più risorse umane, disposte a dedicarsi al volontariato.

Suor Giuseppina Rinaldi dell' Ordine delle "Suore Adoratrici del Sangue di Cristo di Scandale

ha ringraziato il Presidente Costa nel ritirare i pacchi dono natalizi da destinare alla famiglie bisognose. Un po' meravigliata ha ribadito che pochi privati si ricordano dei poveri in questo periodo particolare che sta attraversando l'Italia e maggiormente Il popolo del Crotonese .

A ricordato di porre più attenzione per gli indigenti, per gli anziani e disabili, bisogna ricordarsi di loro in ogni periodo dell'anno non solo nei giorni di festa.

Il dr. Salvatore Devono manager della struttura Chiarelli , che ha cooperato in maniera eccellente nella realizzazione dell'evento ha ringraziato Chiarelli e Costa gemellati per fini comuni, rivolgendosi alle Istituzioni esortandole a concedere più attenzione aiutando quegli imprenditori intraprendenti che realizzano progetti con le proprie risorse e mezzi a fini sociali e quelle associazioni o cooperative che operano senza alcun aiuto se non quello dei singoli soci come l'Asdc.

Presenti anche il giornalista dr. Massimiliano Nespola della testa on-line " L'Indro " ed un rappresentante del club Unesco di Catanzaro dr. Daniele Natali.

A conclusione della serata il Presidente A.S.D.C. " Nonni Ignorati " Onlus ha consegnato degli attestati di ringraziamento ai relatori intervenuti, agli ospiti invece dei ricordini confezionati da alcuni ragazzi per manifestare la loro presenza, un augurio di Buone feste ha concluso la serata.