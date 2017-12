Strongoli (Kr): incendiata l'auto di una donna

Nella notte di Natale, a Strongoli (KR), i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina sono intervenuti, insieme ai Vigili del Fuoco, in località ''Pietra dello Scalo'', per l'incendio di un'autovettura di proprietà di una donna. Il fuoco ha distrutto completamente il veicolo. Sono in corso indagini della Stazione di Strongoli e della Compagnia di Cirò Marina.

