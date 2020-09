Il suo nome è "NEETtezza Urbana" ed è il progetto di gemellaggio tra i comuni di Cosenza (che ne è capofila) e Napoli, ammesso a finanziamento nell'ambito dell'avviso pubblico "Sinergie" pubblicato dall'ANCI. Il progetto sarà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma domani, lunedì 7 settembre, alle ore 11,00, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi. "NEETtezza Urbana", che prevede un diffuso partenariato, prende il nome dai NEET, giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non siano studenti, né lavoratori, né impegnati in percorsi di formazione, cui sono destinate le opportunità previste: percorsi di formazione dedicati e finalizzati all'acquisizione di competenze e conoscenze di base nei settori della sostenibilità ambientale, del supporto e promozione delle filiere produttive locali e delle aree agricole, del lavoro in agricoltura in chiave smart.

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto prenderanno parte il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, l'Assessore al patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, il Director del think thank "Vision", partner del progetto, Francesco Grillo, unitamente al project manager, sempre di "Vision", Antonio Negro.