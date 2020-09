Attivo a San Giovanni in Fiore il Geoportale

"L'Amministrazione Belcastro, di cui ho l'onore e l'onere di far parte da poco più di due anni, ha attivato importanti strumenti innovativi, soprattutto nel settore dei servizi tecnici. Non solo abbiamo aderito allo Sportello Unico dell'Edilizia della Regione Calabria,che nel breve periodo sarà attivato, ma da qualche settimana è attivo anche il Geoportale, che rappresenta un altro importante passo in avanti verso la digitalizzazione dei servizi". E' quanto afferma l'assessore all'urbanistica, Giovanni Gentile, presentando il nuovo strumento messo a disposizione della collettività.

"Il Geoportale, come anche il SUE – prosegue Gentile- si inserisce nell'ambizioso progetto di informatizzazione ed innovazione dell'Ente, fortemente voluto anche dall'assessore ai lavori Pubblici, Luigi Scarcelli, con il quale abbiamo lavorato in stretta sinergia e collaborazione insieme al responsabile dei servizi tecnici, Ing. Sidoti. Il portale offre a cittadini, imprese e liberi professionisti servizi più rapidi ed efficienti, supportati da strumenti informatici evoluti, per incrementare il livello di conoscenza dei processi di trasformazione del territorio in tutti i suoi aspetti. L'obiettivo, ispirato al concetto lavorativo di geo-comunità, è la costruzione di un sistema condiviso che permetta di raggiungere una sempre maggiore integrazione ed efficiente comunicazione tra gli Uffici e la cittadinanza, favorendo tutti i processi di dematerializzazione nella Pubblica Amministrazione. Tutti gli utenti possono accedere al servizio senza alcuna procedura di registrazione e utilizzare gli strumenti di consultazione per ottenere informazioni di carattere tecnico e amministrativo (destinazione urbanistica, normative, pianificazione territoriale, catastale, vincoli, ecc....)".

"Il Geoportale è online all'indirizzo https://sangiovanniinfiore.geo-portale.it/ da qualche settimana – conclude l'assessore Gentile - ed ha superato il test di collaudo risultando molto apprezzato dall'utenza, che per ottenere le informazioni in esso contenuto non si deve recare più presso gli uffici comunali ma può comodamente accedervi da casa propria attraverso internet. I questi 5 anni, dunque, abbiamo preso coscienza e consapevolezza dell'importanza dei servizi tecnologicamente avanzati, che erano totalmente assenti al nostro insediamento nel 2015, adeguando l'Ente Comunale in questo settore fondamentale per snellire le procedure burocratico-amministrative a servizio della collettività.

Noi avremmo proseguito speditamente e con determinazione su questa strada per migliorare ulteriormente il settore. Mi auguro che lo stesso indirizzo vogliano seguire i nuovi amministratori che, a differenza di come è stato per noi, trovano in questo ambito e non solo una macchina amministrativa che ha fatto dei passi avanti importanti, senza più la zavorra del dissesto finanziario da noi sanato, e che ora può correre speditamente verso le nuove mete della crescita e dello sviluppo equo e solidale".