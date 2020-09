Focolaio al Cas di Amantea, Asp Cosenza userà il ‘Modello Torano’

La task force dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, per gestire in sicurezza il focolaio all'interno del Cas di Amantea, dove al momento risultato positivi 25 ospiti (su 87 totali) ed un operatore culturale, utilizzera' il protocollo sanitario gia' messo in campo con successo all'interno della Rsa di Villa Torano, considerato il focolaio piu' grande della provincia di Cosenza e ribattezzato "Modello Torano".

Il sistema di gestione prevede la permanenza di tutte le persone nella struttura "Ninfa Marina" che sara' suddivisa in due compartimenti stagni: una zona "Rossa" per tutti i positivi, separata da una seconda zona definita "Grigia" nel quale saranno sistemate tutte le persone risultate al momento negative, ma che hanno avuto comunque contatti stretti con le persone contagiate e per questo in isolamento. Nel frattempo, i sanitari dell'Asp, dopo aver effettuato un primo screening di controllo ieri pomeriggio, nei prossimi giorni effettueranno una nuova batteria di tamponi a tutti gli extracomunitari presenti nella struttura di via Firenze, che rimane presidiata dalle forze dell'ordine e dai militari.