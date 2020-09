Cosenza, l'Amministrazione comunale corrisponde i rimborsi dei buoni libro per l'anno scolastico 2019/2020. La soddisfazione del Presidente della Commissione cultura Massimiliano Battaglia

L'Amministrazione comunale di Cosenza, attraverso il settore finanziario, ha provveduto a corrispondere i rimborsi dei buoni libro ai librai che hanno fornito gratuitamente o in forma semigratuita i libri di testo agli alunni delle scuole medie inferiori e delle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2019/2020. Si tratta della somma di 451.459,56 euro vincolata ex lege alla fornitura dei libri di testo che, a seguito del dissesto dell'Ente, era transitata nella massa debitoria del Comune e che era stata sottoposta alla valutazione della Commissione straordinaria di liquidazione. La Commissione straordinaria di liquidazione ha ritenuto di considerare la somma, incassata dal Comune con vincolo di destinazione, non diversamente impiegabile e quindi integralmente disponibile sulla contabilità vincolata dell'Ente alla data del 31 dicembre 2019. Subito dopo la valutazione della Commissione, il settore finanziario di Palazzo dei Bruzi ha provveduto ai rimborsi.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Commissione cultura di Palazzo dei Bruzi, Massimiliano Battaglia, che aveva seguito da vicino e con attenzione la problematica ospitando, lo scorso 26 agosto, l'audizione degli stessi librai all'interno dell'organismo consiliare. In quella occasione alla seduta di commissione partecipò anche il dirigente del settore finanziario del Comune, avv.Francesco Giovinazzo, che aveva ribadito in quella sede che i fondi arrivati al Comune per i buoni libro erano rimasti in cassa tra i fondi vincolati, adoperandosi successivamente per sollecitare una soluzione, poi arrivata, da parte della Commissione straordinaria di liquidazione. "Siamo particolarmente soddisfatti – ha commentato il Presidente della Commissione cultura Battaglia – per aver dato il nostro modesto contributo alla soluzione di una problematica che stava angustiando non solo i librai, ma anche le famiglie, legittimamente preoccupate per il fatto che i librai, avrebbero potuto, in assenza dei rimborsi, non fornire i libri di testo per l'anno scolastico che si aprirà tra qualche settimana. Ringrazio i componenti della Commissione straordinaria di liquidazione – ha aggiunto Battaglia – che hanno con la loro autorevole valutazione dato il via libera alla liquidazione della somma da parte degli uffici di ragioneria".