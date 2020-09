San Giovanni in Fiore: si conclude con successo l'edizione 2020 de "l'Estate Florense", l'ultima dell'era Belacastro

L'ultimo scorcio della sindacatura Belcastro ha fatto registrare l'ennesimo straordinario successo del cartellone estivo di spettacoli dell'Estate Florense firmato dall'assessore Leonardo Straface.

Cinque serate di musica, giochi e puro divertimento che, seppur organizzate nel pieno rispetto del protocollo anti-covid, con capienza prevista non superiore a 200 persone e con l'obbligatorietà di indossare le mascherine, hanno suggellato la solidità ed il valore di una proposta di intrattenimento che, negli anni, è diventata iniziativa attesa dall'intera popolazione.

"L'estate florense 2020 – afferma l'assessore Straface – ha indubbiamente subito le limitazioni imposte dalle norme anti-covid, ma anche le ansie e le preoccupazioni provenienti da questa emergenza epidemiologica che ci auguriamo possa essere debellata definitivamente al più presto. Non ci siamo fatti mancare, però, anche per dare forza e slancio alla comunità florense, una buona proposta musicale affidata ai Rock's n'dolls, alla Street Band Otto Più ed alle Stelle del Mediterraneo con la loro coinvolgente melodia etnica tradizionale. Una offerta di iniziative ampia che non ha dimenticato i più piccoli con il teatro delle Marionette e lo spettacolo del fuoco ed in cui è stato possibile ospitare anche il teatro brillante con la commedia in due atti "Stessa Spiaggia Stesso Mare" a cura del teatro dei Visionari".

"Insomma – prosegue Straface – abbiamo fatto del nostro meglio, nonostante tutto e tutti, per confermare una presenza importante e per offrire ore di svago e di divertimento ai nostri concittadini ricreando un clima di festa bene augurante nel tentativo di spazzare via la malinconia di un fine inverno e di una primavera caratterizzate dal lock down. Nulla a che vedere, ovviamente con le proposte degli anni passati nel corso dei quali abbiamo ricreato momenti di grande suggestione con il Pianista sul Lago ed il Pianista Sospeso "sull'Abbazia", puntando a ridare forza e valore ai nostri luoghi turistici di eccellenza, qual è Lorica, ed al nostro bene culturale più prezioso come l'Abbazia Florense. In questo contesto mi piace ricordare, inoltre, che a Lorica abbiamo ospitato la scorsa estate Miss Italia sul Lago, che ha fatto registrare una straordinaria affluenza di pubblico proveniente dall'intero territorio provinciale, per non parlare della stupefacente serata di musica con i Sabatum Orchestra, della tradizionale Gara dei Carri, a cui abbiamo ridato spinta e vitalità, e della Notte in Fiore ossia la notte bianca della Capitale della Sila che ha fatto riversare sulla nostra città migliaia di visitatori e tanti giovani che hanno ammirato le nostre bellezze ed apprezzato l'ospitalità dei sangiovannesi. Anche quest'anno, però, ci abbiamo messo cuore e autentica passione. Elementi che hanno caratterizzato il mio mandato assessorile, sempre improntato a lavorare per il bene comune".

"Mi auguro e spero – conclude Leonardo Straface – che chi verrà dopo di noi possa e voglia operare con la stessa passione, la stessa enfasi e lo stesso impegno per proseguire il cammino di crescita della nostra San Giovanni in Fiore".