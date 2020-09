Venerdi 4 settembre 2020, nella villa Amodei, si svolgerà la cerimonia di consegna del "Premio Toga" intitolato alla memoria della signora Lyda Amodei Scorza"

La nona edizione, in quest'anno particolare caratterizzato dall'emergenza sanitaria legata al covid-19, non si svolgerà, come di consueto, nella sala consiliare di palazzo Santa Chiara ma nella splendida cornice di Villa Amodei, suggestiva location all'aperto, per permettere agli ospiti di partecipare alla cerimonia in tranquillità e nel rispetto delle misure di prevenzione previste dai protocolli di sicurezza.

Non mancheranno, come da tradizione, gli interventi qualificati su temi importanti quali quello della giustizia, della legalità e della famiglia.

Il sindaco Virginia Mariotti, a proposito della manifestazione, ha affermato: "Abbiamo il privilegio di ospitare questo rilevante evento, unico in Calabria e di veder consolidare, anno dopo anno, il legame intimo e speciale che si crea tra i magistrati vincitori del Premio e la nostra città. Rivolgo un sentito, commosso e deferente ringraziamento al giudice Franco Scorza, concittadino onorario, per l'amore che ha verso San Marco e verso la sua gente".

Quest'anno il riconoscimento, che consiste appunto in una toga e negli accessori che la completano, verrà consegnato al dott. Fabio Giuseppe Squillaci di Spezzano Albanese (CS).

Il vincitore della passata edizione del Premio, il dott. Matteo Torretta, con un vero e proprio passaggio di testimone, aiuterà il neo magistrato Squillaci ad indossare la toga donata dal giudice emerito dott. Franco Scorza, Procuratore Generale della Repubblica On. Cassazione. L'Amministrazione comunale ringrazia il giudice Franco Scorza, per aver voluto che il Premio TOGA si tenesse proprio a San Marco, per onorare la memoria di sua madre, la signora Lyda Amodei Scorza, nativa di questo antico borgo.

Le conclusioni della suggestiva cerimonia saranno riservate doverosamente all'ideatore del Premio, il giudice Franco Scorza, che rivolgerà un messaggio augurale al vincitore e offrirà alla platea una interessante riflessione sull'altissima funzione del magistrato e sulla missione che egli è chiamato a svolgere.

L'assessore al bilancio nonchè delegata al Premio Toga, avv. Finisia Di Cianni, che ha organizzato con cura l'evento, ha sottolineato "L'iniziativa, anche quest'anno, è stata patrocinata dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Cosenza, dall'ordine degli avvocati di Cosenza e dall'Università della Calabria, che ormai riconoscono il valore e lo spessore culturale della cerimonia. Si tratta di un evento, tra i pochi di questa natura, in cui si dà il giusto rilievo e riconoscimento ai vincitori calabresi del Concorso in Magistratura e contemporaneamente si esaltano i valori supremi della legalità e della giustizia quali ancore di salvezza di tanti cittadini onesti".