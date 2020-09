San Giovanni in Fiore (Cs), la soddisfazione per il confronto con i candidati a sindaco

"'Donne e Diritti', esprime piena soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa di confronto con i candidati a

Sindaco di San Giovanni in Fiore svoltasi nei giorni scorsi. Un pubblico numeroso e attento, prevalentemente

al femminile, pur con qualche difficoltà tecnica, ha potuto seguire, direttamente o tramite i social, un

appassionante confronto sui temi più importanti che determinano la condizione di criticità sociale,

economica, culturale della nostra Comunità. Di merito e fortemente pertinenti sono state le domande poste

ai candidati ed alle quali con una formula egualitaria avevano il diritto/dovere di rispondere. Non sempre è

avvenuto ed in alcuni frangenti si è resa evidente più la propensione alla propaganda che l'attenzione a dare

risposte credibili sulle proprie idee e sui propri propositi programmatici. Non spetta a noi e non abbiamo

nessuna volontà di dare pagelle: saranno i cittadini e le cittadine che hanno ascoltato a farsi un'opinione ed

a valutare chi sostenere. A noi importava ed importa che venisse e venga affermato che l'impegno

politico, la democrazia, si nutrono non solo di candidature ed impegno elettoralistico per far parte del Consiglio Comunale, ma di partecipazione attiva, di protagonismo collettivo e di riconoscimento reciproco tra tutti i soggetti politici, le organizzazioni sociali, i centri culturali, le associazioni, come la nostra, impegnate quotidianamente per ricercare risposte a bisogni inevasi col fine del bene comune e non dell'interesse privato. Per questo " Donne e Diritti" si ritiene soddisfatta e rafforzata nei propri convincimenti.

Il declino sociale, il degrado urbano, i diritti negati, la povertà crescente, l'emigrazione costante, si combattono con le idee e i programmi, con spirito di impegno e partecipazione. Saremo costante pungolo e continueremo con l'auspicio che i protagonisti di questa restante campagna elettorale abbiano pienamente colto questo nostro proposito.

Buon lavoro a tutti , noi continueremo con sempre più determinazione il nostro". Lo afferma l'associazione "Donne e Diritti".