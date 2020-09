‘Strada delle Terme’, Morrone (FI): “Garantire copertura telefonica”

Il vice presidente del consiglio regionale della Calabria Luca Morrone, plaude all'iniziativa portata avanti dal consigliere comunale di Fagnano Castello, Fabrizio Iapichino, che riguarda la messa in sicurezza dell'intero tratto della SS 283 denominata "Strada delle Terme".

"Un tratto molto ampio di questa importante arteria stradale – spiega Morrone - è privo di copertura telefonica, per cui in caso di pericolo è impossibile chiedere aiuto. La delibera approvata all'unanimità a Fagnano Castello in data 23 dicembre 2019, e in seguito adottata da altri comuni, comprendeva l'attivazione di antenne per il segnale telefonico e l'installazione da parte dell'A.N.A.S. delle colonnine SOS". Il consigliere Morrone "si impegnerà fin da subito, affinché questi servizi essenziali nel più breve tempo possibile vengano attivati sollecitando le autorità competenti".