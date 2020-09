Incidente sul lavoro a Rende: muore operaio

Un uomo di 45 anni, Vittorio Spadafora, e' morto sul colpo in un incidente sul lavoro avvenuto a Rende. Il fatto e' accaduto in una villetta di viale Marconi. Secondo quanto si e' appreso, la vittima era impegnata nell'attivita' di installazione di un condizionatore, quando, secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, e' stato colpito testa da un montacarichi che e' precipitato.

Nonostante l'arrivo dei sanitari del 118 per l'uomo non c'e' stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rende che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.