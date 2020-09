Magorno (Iv): “Necessaria copertura telefonica su strada delle Terme”

"La strada statale delle Terme ha un'importanza strategica per migliaia di cittadini, purtroppo, però, c'è un intero tratto, da Fagnano Castello a Guardia Piemontese, che è completamente isolato; nessuna possibilità di comunicare neanche in casi d'emergenza. È una mancanza gravissima, una situazione che va risolta al più presto. Per questo mi associo ai sindaci e ai cittadini che ne chiedono la copertura telefonica".

Dettagli Creato Martedì, 01 Settembre 2020 19:59