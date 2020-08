Corigliano Rossano (Cs), rapina aggravata e lesioni personali: arrestato 31enne nigeriano

I carabinieri di Corigliano Calabro (Cs) hanno arrestato un 31enne nigeriano accusato di rapina aggravata e lesioni personali. I fatti si sono verificati nel giorno di Ferragosto, quando un giovane marocchino è stato accerchiato dall'uomo e da due suoi complici (non ancora identificati), armati di coltello e di un collo di bottiglia. I tre aggressori hanno quindi minacciato il marocchino, che subito dopo è stato ferito a una mano e all'inguine. Alla vittima, poi, sono stati portati via il suo smartphone e una banconota da 50 euro. Poco dopo il marocchino è stato soccorso da una pattuglia dei carabinieri e portato al Pronto soccorso, mentre gli aggressori sono scappati via. I militari, però, grazie alla descrizione fornita dal giovane marocchino, hanno individuato il nigeriano 31enne, bracciante agricolo domiciliato a Corigliano e autore del ferimento, nella cui abitazione sono stati trovati sia il cellulare che i soldi rubati. Da qui l'arresto dell'aggressore sottoposto agli arresti domiciliari. (Adnkronos)

Dettagli Creato Lunedì, 31 Agosto 2020 14:16