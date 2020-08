Cosenza, il consigliere comunale Apicella: “Bene riapertura scuole il 24 settembre”

"Massima priorità alla scuola. Ha fatto bene il Presidente della Regione a stabilire, quale data di riapertura dell'anno scolastico il 24 settembre. Con il referendum di mezzo non era assolutamente concepibile una riapertura per poi dover nuovamente chiudere e sanificare. È tutto già ampiamente preoccupante. Ma

Non dobbiamo rinunciare o cedere alla paura. Altri 24 giorni sono importanti. Mi auguro che ci si stia attrezzando per bene nonostante i forti ritardi nel trasferimento dei fondi ai comuni. Tuttavia, quale rappresentante dei cittadini e mamma di tre alunni, chiederò al Presidente della Commissione Istruzione di ascoltare, al massimo entro la prima settimana di settembre, il Sindaco affinché aggiorni tutti i consiglieri sullo stato delle scuole primarie e secondarie della città, sulla programmazione messa in campo e su eventuali ritardi non è da sottovalutare nemmeno la questione della mensa scolastica che ha già creato non pochi problemi durante lo scorso anno. Pertanto, sarà importante che la Dirigente competente si attivi sin da subito, insieme all'assessore al ramo, affinché non ci siano errori o sottovalutazioni dei problemi come consigliere comunale chiedo l'istituzione di un tavolo permanente sulla scuola in cui siano presenti l'amministrazione Comunale, il dirigente delegato ed i dirigenti scolastici affinché nessun problema venga sottovalutato. Deve esserci il maggior vigore possibile da parte di chi guida e amministra la

Città come da parte dei consiglieri deputati a svolgere l'attività di controllo e

Di proposta. Tutto insieme, con la responsabilità dovuta ed il rispetto delle norme

Igienico sanitarie, ce la faremo. Ed anche Amaco dovrà partecipare alla commissione che ho richiesto affinché ci illustri il piano del trasporto pubblico scolastico.

Il momento è difficile e serve essere prudenti oltreche lavorare con solerzia e impegno". Lo scrive in una nota il Consigliere Comunale Cosenza Positiva e Presidente della III commissione consiliare, Annalisa Apicella.