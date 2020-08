Donna abusa di minore nel Cosentino: arrestata

Una donna di 69 anni e' stata arrestata in flagranza di violenza sessuale su minorenne. Il fatto e' accaduto a Corigliano-Rossano (Cosenza). I carabinieri, avvisati per alcuni rumori sospetti che provenivano da un appartamento, l'avrebbero poi sorpresa in compagnia di un minore. Portata in caserma e informato il magistrato di turno alla Procura della Repubblica di Castrovillari, la donna e' stata messa agli arresti domiciliari. (Agi)

