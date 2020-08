Rende (Cs), Morrone: “Sorical deve passare da fornitore all’ingrosso di acqua potabile a gestore del servizio idrico”

Il consigliere comunale della città di Rende, Michele Morrone, interviene sulla vicenda SoRiCal e sulla diatriba che si sta creando attorno al settore idrico

"Credo sia doveroso intervenire su quello che sta succedendo nel settore idrico ma soprattutto sulla politica che vi gira intorno. Ho letto le dichiarazioni del commissario straordinario SoRiCal,

il quale dopo aver attaccato i sindaci del territorio, afferma che tale società appunto, è l'unica che possa occuparsi del settore idrico chiedendo alla regione di rilanciare la società stessa. Ho letto altresì l'intervento in merito, da parte di Francesco Iannucci Sindaco di Carolei, col quale mi trovo nettamente d'accordo perché sono fermamente convinto che la SoRiCal dovrebbe passare da fornitore all'ingrosso di acqua potabile, a gestore del servizio idrico, mettendo a disposizione tutta la sua esperienza e la sua struttura.

Mi auguro che la regione intervenga al più presto verso questa direzione e che la politica la smetta di sostenere i poteri forti, rilasciando nomine a personaggi inadatti e senza qualifiche specifiche che porterebbero come al solito ad uno spreco di denaro pubblico proprio a causa della loro incompetenza.. Spero,data la gravità della situazione, che si colga l'occasione di schierarsi dalla parte giusta, quella dei cittadini, che altrimenti saranno costretti a pagare le dure conseguenze di tutto ciò. Vorrei, inoltre, ricordare al commissario straordinario SoRiCal, che ha attaccato così tanto chi si oppone alla sua linea, che percepisce 216 mila euro l'anno mentre la SoRiCal è alla deriva, e in tutto il territorio si è creata una grave crisi idrica che nel 2020 non è assolutamente concepibile. Mi permetterei inoltre di invitare il Sindaco di Rende Marcello Manna ad intervenire alzando la voce, sostenendo la linea del Sindaco di Carolei, perché Rende è comunque uno dei comuni più importanti della Regione, che però più soffre di questa piaga, la quale arreca disagio ai nostri amati concittadini. Bisogna perciò trovare una soluzione perché l' acqua è e resterà sempre il bene più prezioso per l'umanità".