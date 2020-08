Sit-in dei tirocinanti degli enti pubblici a Cosenza

Lamentano anni di precarieta' e stipendi da fame, che arrivano anche in ritardo. Per questo un nutrito gruppo di tirocinanti che prestano la loro opera negli enti pubblici hanno tenuto un sit-in, questa mattina, davanti alla sede della Provincia di Cosenza, in piazza XV Marzo. Hanno chiesto a gran voce la possibilita' di avere la tanto agognata stabilizzazione. Una delegazione e' stata ricevuta dal presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, che si e' detto disponibile per promuovere un incontro tra tutti i sindaci della provincia e ad interessare gli assessori regionali Fausto Orsomarso e Gianluca Gallo. Intanto e' anche arrivata la notizia che l'Inps dovrebbe pagare gli stipendi arretrati dei tirocinanti nei prossimi giorni. (Agi)

Dettagli Creato Giovedì, 27 Agosto 2020 14:29