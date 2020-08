Vasto rogo nel Cosentino: distrutti uliveti

Nel primo pomeriggio di oggi si e' sviluppato un vasto rogo nel cosentino, nel territorio tra i comuni di Castrolibero e Cosenza. Le fiamme stanno divorando una vasta area di macchia mediterranea. L'incendio, alimentato da forti raffiche di vento, interessa diverse colline e ha gia' distrutto alcuni uliveti. Lambita, in Contrada Motta, anche la strada che porta a Marano Principato. Sul posto sono in azione diverse squadre dei Vigili del Fuoco e di Calabria Verde. L'odore di bruciato viene avvertito in tutta l'area urbana cosentina.

