Saracena (Cs): assegnate le risorse del decreto rilancio per le attività ludico sportive

Si è concluso l'iter per l'assegnazione dei fondi destinate alle associazioni selezionate per l'organizzazione di attività educative, ludiche, sportive e ricreative rivolte a bambini e ragazzi finanziate dal Decreto Rilancio. Con la firma dell'ultima convenzione ora si potrà rendere concreta la manifestazione d'interesse che a luglio aveva chiesto alle associazioni locali di proporre progetti di animazione delle fasce giovanili da sostenere con i fondi ricevuti dal Governo in virtù dell'adesione del comune di Saracena all'iniziativa messa in campo dal Ministero della Famiglia.

L'amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Renzo Russo, era stata destinataria di un contributo complessivo di 8.600 euro che al termine del bando di progetto è stato suddiviso tra le associazioni risultate beneficiarie che sono il Gruppo Scout "Citavetere" Saracena 1, l'ASD Saracena (che sta tenendo il campo estivo proprio in questi giorni) e la Pro Loco Sarucha alle quali verrà elargito un contributo di 2.881 euro.

«Abbiamo ritenuto - ha spiegato il sindaco Russo - che la strada migliore per utilizzare questi fondi concessi dal ministero fosse quella del coinvolgimento delle associazioni, che rappresentano per noi il motore della socialità della nostra comunità». Ora queste risorse verranno utilizzate per realizzare le attività proposte ed animare il territorio e soprattutto le fasce giovanili coinvolte.

«Ringraziamo - ha concluso il sindaco di Saracena - le associazioni che hanno inteso partecipare soprattutto per la dedizione che mostrano quotidianamente in tutte le attività che svolgono a servizio della comunità e dei nostri ragazzi in particolare».