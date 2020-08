Santelli risponde subito a Corbelli, che la ringrazia: "Non ne so assolutamente nulla". Nessun declassamento per il Frecciargento Sibari-Bolzano

La Presidente Santelli risponde, con un messaggio wa, al leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli: " Non ne so assolutamente nulla". la risposta della Governatrice che il leader di Diritti Civili ringrazia. "Non avevo alcun dubbio. Figurati se la Presidente Santelli, che tanto si sta impegnando per questo treno veloce, avrebbe consentito una ipotesi così sciagurata, resa nota oggi da un esponente politico regionale. Essendo il Frecciargento Sibari Bolzano un treno finanziato dalla regione resterà quindi come adesso, nessun assurdo declassamento in Intercity. Lotterò invece per farlo diventare il Frecciargento Sybaris Bolzano per promuovere la grande campagna per il riconoscimento Unesco per l'antica città sibarita, dove questo treno veloce arriva e ritorna ogni giorno".

Dettagli Creato Martedì, 25 Agosto 2020 21:01