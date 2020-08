Cosenza, il sindaco Mario Occhiuto esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Nino Calarco, storico direttore della Gazzetta del Sud

"Con la scomparsa di Nino Calarco il giornalismo italiano perde uno dei suoi protagonisti più importanti e non solo per l'assoluto contributo che ha dato allo sviluppo dell'informazione nel Sud del Paese e, segnatamente nella sua Sicilia, e in Calabria, ma anche per lo spessore ed il rigore che ne contraddistinguevano la figura, sempre protesa alla ricerca della verità e della fondatezza della notizia". Così il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto dopo aver appreso della scomparsa di Nino Calarco, storico direttore della "Gazzetta del Sud" e Presidente, per lungo tempo, della Fondazione Bonino Pulejo. Occhiuto ha inviato alla famiglia Calarco un messaggio nel quale esprime, insieme alla Giunta di Palazzo dei Bruzi, il suo più profondo cordoglio e quello dell'intera città di Cosenza.

"Attraverso le colonne della Gazzetta del Sud di cui è stato ininterrottamente direttore per oltre 40 anni – ha aggiunto Mario Occhiuto – Nino Calarco ha raccontato con grande efficacia ed obiettività la storia recente della nostra regione e delle città calabresi, consentendo anche ad intere generazioni di cosentini di tenersi informati e di sviluppare una coscienza civica fondata sulla conoscenza dei fatti e delle storie di uomini e cose che ne hanno guidato la crescita. Quello di Calarco – ha detto ancora il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto - è stato un percorso professionale degno della più alta considerazione e ammirazione, segnato dalla enorme passione verso un lavoro, quello del giornalista, che ha svolto con impareggiabile impegno e con grande dedizione e attaccamento alla famiglia della Gazzetta del Sud, quella portata al successo editoriale insieme ad Uberto Bonino e Gianni Morgante, scomparso poco più di un anno fa. Ecco perché – ha aggiunto Occhiuto – esprimo i sentimenti della più sincera vicinanza a tutta la redazione della Gazzetta del Sud, da quella centrale alle redazioni distaccate, a cominciare da quella di Cosenza diretta dal caporedattore Arcangelo Badolati al quale giunga, in questo momento, il mio personale cordoglio da estendere a tutti i suoi colleghi. Una cosa è certa – ha aggiunto il Sindaco Occhiuto – con la scomparsa di Nino Calarco il giornalismo italiano e quello del Mezzogiorno d'Italia saranno certamente più poveri perché orfani di uno dei maggiori garanti di quell'informazione autentica e di qualità di cui oggi si avverte sempre di più il bisogno, a tutela dei cittadini e della comunità che, come Sindaci, siamo chiamati ad amministrare". Mario Occhiuto ha, inoltre, ricordato anche la carriera politica di Nino Calarco che occupò per cinque anni gli scranni di Palazzo Madama, come senatore della Repubblica. "Prestato alla politica – ha concluso Occhiuto – fu voce autorevole, rappresentativa delle istanze dei siciliani e dei calabresi. Quando l'esperienza di parlamentare si concluse si impegnò profondamente nella battaglia per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, guidando da Presidente, fino al 2002, la società Stretto di Messina SPA".