Auser e Spi Cgil: "Non ci rassegniamo a ridimensionamento Poliambulatorio di Quattromiglia"

"Come cittadini di tutto il distretto di Rende non ci possiamo rassegnare al ridimensionamento del Poliambulatorio di Quattromiglia previsto da una delibera del 3 agosto della Commissaria straordinaria dell'Asp di Cosenza, con cui si è deciso di riconvertire il Laboratorio di analisi ad un punto di solo prelievo che farebbe riferimento a Castrovillari.

E' assurdo che un Piano di riorganizzazione delle Rete territoriale sanitaria preveda il taglio di un servizio che è presidio di salute pubblica sul territorio quando in ogni programmazione, sia regionale che dell'Azienda stessa, proprio il territorio è stato riconosciuto come centralità di una medicina di base in grado di garantire i livelli essenziali di assistenza.

Assurdo anche che ciò avvenga in piena emergenza sanitaria, quando il buon senso dovrebbe prevedere il potenziamento dei servizi sanitari.

La verità è che si continua a ragionare esclusivamente in base al criterio del taglio dei costi anche a danno dei diritti di salute dei cittadini, quando sappiamo bene che sarebbero ben altri i criteri di razionalizzazione delle spese.

Abbiamo purtroppo appena constatato come, di fronte all'emergenza della cura, sia emerso un modello pericoloso di sanità selettiva che considera residuale la vita degli anziani e allo stesso modo ora consideriamo pericolosa una sanità dei privilegi, che si riorganizza tagliando i servizi pubblici a discapito delle persone più fragili e meno abbienti.

Come Auser e Spi Cgil chiediamo con fermezza che venga scongiurata la chiusura del laboratorio che creerebbe solo disagi alla popolazione di tutto l'hinterland. Per questo rivendichiamo l'immediata revoca della delibera e la convocazione di un tavolo di concertazione dove i soggetti istituzionali e sociali possano avere voce in capitolo, affinché venga potenziata la sanità pubblica territoriale.

Infatti, è dai modelli organizzativi territoriali che dipende la risposta alla domanda di salute dei cittadini, così come la diminuzione dei ricoveri impropri e l'attivazione di nuovi percorsi assistenziali in grado di produrre una diminuzione del ricorso al pronto soccorso.

E' fondamentale che in queste scelte sia reso centrale l'interesse del bene comune". Lo affermano in una nota Elena Hoo per l'Associazione Auser e Franco D'Orrico per la Spi Cgil.