Diamante (Cs), il 5 settembre al via il Peperoncino Festival

Parte sabato 5 Settembre la ventottesima edizione del Peperoncino Festival di Diamante. Un'edizione rimodulata rispetto al passato per far fronte alla sicurezza dei partecipanti. Niente stand sul Lungomare e sul Lungofiume. Spettacoli tutte le sere dal 5 al 13 Settembre al Teatro dei ruderi, mostre al Centro d'arte contemporanea, film e vignette sul ring nella Villa comunale, convegni in piazza Savanarola, show-cooking nel Parco La Valva nella sede dell'Accademia del peperoncino con visite al campo catalogo "Peperoncino dal mondo". Nel centro storico e sul Lungomare i ristoranti propongono menù piccanti.

Rispettata pienamente la formula "Tutto gratis senza biglietto d'ingresso" con l'obbligo di prenotazione secondo le modalità comunicate sulla "Guida Festival".

Dettagli Creato Lunedì, 24 Agosto 2020 17:52