Incidente stradale sull’A2 nel Cosentino, tre feriti: bimba è grave

Un grave incidente si e' verificato nel pomeriggio di oggi sull'autostrada A2 del Mediterraneo in direzione Nord, pochi chilometri prima dello svincolo di Montalto Uffugo (Cosenza). Lo riporta l'Agi. Coinvolte tre autovetture. A causa del tamponamento sono rimaste ferite tre persone, tra cui una bambina, che sarebbe in condizioni gravi. Tutti i feriti sono stati trasportati all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. L'incidente ha portato alla chiusura temporanea prima della carreggiata Nord, per permettere all'elisoccorso di atterrare proprio sull'autostrada e prestare soccorso, poi anche di quella in direzione Sud. L'elisoccorso, comunque, alla fine non ha caricato nessuno dei feriti, affidati invece alle autoambulanze. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco, personale dell'Anas, la polizia stradale e i Carabinieri, che hanno disciplinato il traffico sulle strade alternative intorno al luogo dello scontro. Il blocco dell'autostrada ha provocato lunghissime code, a causa anche del traffico intenso del controesodo.

Dettagli Creato Domenica, 23 Agosto 2020 19:11