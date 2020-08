Rissa tra giovani a Rogliano (Cs), le minoranze chiedono assemblea pubblica

"Abbiamo appreso che questa notte a Rogliano si è verificata una furibonda rissa tra giovani, ennesimo episodio di un'estate costellata da caos notturno, corse in macchina e moto.

Tutto ciò in barba alle regole anti-Covid che questa amministrazione non ha saputo o voluto far rispettare anche ricorrendo a maggiore collaborazione con le forze dell'ordine operanti sul nostro territorio.

Eppure nell'ultimo Consiglio abbiamo ricordato al Sindaco che egli riveste ruolo di primo responsabile della salute e della sicurezza pubblica del nostro Comune per cui chiediamo direttamente a lui di ottemperare a questo ruolo in maniera efficace.

Non si abbiano più a verificare episodi di questo tipo; amministrazione e Sindaco si assumano le proprie responsabilità sui comportamenti dei cittadini che contravvengono alle regole del vivere civile, con particolare riferimento alle direttive per evitare la diffusione del coronavirus.

Chiediamo al Sindaco di fare seguito alla sua pubblica istanza di voler, aggiungiamo noi immediatamente, convocare un'assemblea pubblica: noi ci rendiamo, come sempre, disponibili a suggerire azioni da intraprendere da subito per evitare che il nostro paese, da sempre punto di riferimento per l'aggregazione di tutti i paesi della valle del Savuto, possa essere invece scambiato per luogo dove tutto è concesso, quasi come un moderno Far West.

La misura è colma, abbia il sindaco un sussulto d'orgoglio!". Lo scrivono in una nota Mario Buffone, Diego Sicilia e Giuliana Giuliani (Un'Altra Rogliano) e Cristina Guzzo (Esserci per Fare).