Straface: "L'attenzione di Rai Uno su Lorica frutto di politiche turistiche mirate"

"Lorica e le bellezze del lago Arvo sono state protagoniste de "La vita in diretta estate", seguitissimo programma televisivo di Rai Uno, che ha diffuso sull'intero territorio nazionale il patrimonio paesaggistico e culturale e l'importante tradizione enogastronomica della nostra Sila". E' quanto afferma l'assessore al turismo, Leonardo Straface, che ha curato personalmente i rapporti con lo staff della trasmissione Rai e con il corrispondente Giuseppe Di Tommaso, esprimendo compiacimento per l'iniziativa di promozione e valorizzazione del più importante comprensorio turistico montano cosentino e calabrese.

"Attrarre l'attenzione dell'ammiraglia Rai su Lorica – prosegue Straface – è stata una operazione importante che inseguiamo da tempo, frutto di scelte specifiche portate avanti dall'assessorato al turismo di San Giovanni in Fiore che ho l'onore e l'onere di guidare, che negli ultimi due anni ha acceso i riflettori sulla perla della Sila con iniziative di spessore come, per fare pochi esempi, il pianista sul Lago e Miss Italia sul Lago. Si è trattato di un'azione locale di promozione del territorio di forte impatto, che nel passato governo regionale ha trovato un alleato forte e tenace, capace di ridare slancio e vigore a Lorica, al fine di renderla sempre più attrattiva e competitiva. Non a caso, quindi, è stato possibile migliorare i servizi e l'offerta turistica, ampliandola in diversi settori e puntando su quello sportivo. In questo campo, in particolare, è stato possibile ottenere ottimi risultati riuscendo a spaziare dal canottaggio al kayak e, ultimamente anche al nuoto. In questo contesto mi piace ricordare che proprio il lago Arvo è stato interprete qualche settimana fa del Primo Miglio Aqa Libere, la gara di fondo promossa ed organizzata dal Cosenza Nuoto che ha riscosso un enorme successo di pubblico, ospitando atleti proveniente da tutto il Sud d'Italia".

"Ieri sera, dunque – conclude Straface – ne "La vita in diretta estate" è stata offerta al Paese la vera immagine della Calabria che, non è solo mafia e malaffare, rappresentando un luogo incantevole che si adagia sul Mediterraneo ed incastona al proprio interno montagne suggestive e ricche di storia identitaria e tradizioni culturali; un lembo di terra in cui operano imprenditori capaci e coraggiosi di cui sono esempio apprezzabile gli operatori del turismo di Destinazione Sila, anch'essi protagonisti della trasmissione di Rai Uno e con cui il Comune di San Giovanni in Fiore ha avviato una importante collaborazione che mi auguro voglia proseguire chi verrà dopo di noi".