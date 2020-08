Paola Perego e Gianni Morandi in visita a Corigliano-Rossano

"Corigliano-Rossano è una Città d'arte che emoziona ed una destinazione di differenti turismi, praticabili 365 giorni l'anno. A confermare il valore aggiunto, in termini di esperienza unica ed irripetibile da vivere in loco, del grande e straordinario patrimonio di marcatori identitari distintivi tramandato e custodito dalla terza città della Calabria è stata in questi giorni l'attenzione e la vivacità culturale di due illustri cittadini temporanei: Paola Perego e Gianni Morandi".

È quanto dichiarano Fortunato e Margherita Amarelli che nella serata di ieri (venerdì 21 agosto) hanno accolto ed accompagnato i due noti ed amati nomi della televisione e della musica nazionale alla scoperta del Museo della Liquirizia, con una successiva, apprezzatissima degustazione di enogastronomia del territorio, insieme alla birra artigianale alla liquirizia.

"La tappa al Museo ed alle nuove installazioni museali all'aperto, alla Fabbrica ed allo Store – aggiungono – per i due ospiti d'eccezione ha rappresentato forse la chiosa per loro più inattesa ad una full immersion che li ha visti protagonisti di selfie ed incontri con la cittadinanza in tutti e due i centri storici della Città, offrendo quali ambasciatori spontanei del territorio – concludono Fortunato e Margherita Amarelli – un contributo formidabile di promozione nazionale alla grande bellezza storica, culturale, paesaggistica e identitaria di questa terra".