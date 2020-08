Corigliano Rossano (Cs), incendio alla Ecoross. L’azienda: “In fiamme rifiuti non pericolosi”

Incendio in corso presso l'azienda Ecoross, nella zona industriale di Sant'Irene, area urbana di Rossano. L'azienda tranquillizza l'intera cittadinanza: si tratta di un rogo che, sviluppatosi poco dopo le 17.00 di oggi pomeriggio, ha interessato l'area deposito destinata ad ospitare provvisoriamente rifiuti non pericolosi, in particolare: ingombranti già selezionati.

A causare l'incendio un principio di autocombustione, mentre sono ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. Contestualmente, è entrato in funzione il sistema di sicurezza antincendio di cui è dotata l'Azienda e anche il personale Ecoross, con specifica qualifica in materia di interventistica antincendio e formato mediante appositi corsi di formazione con attestati rilasciati dai vigili del fuoco, sin dai primi istanti ha fronteggiato l'emergenza.

Seguiranno aggiornamenti.