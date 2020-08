"Il gruppo consiliare di San Marco Argentano, Forza San Marco, chiede a gran voce la revoca della delibera sanitaria provinciale di Cosenza 646 del 3 agosto 2020, la quale prevede la chiusura di otto laboratori analisi della provincia di Cosenza, compreso quello afferente alla nostra struttura sanitaria di San Marco Argentano.

"In un momento storico difficile come questo, dove i servizi ospedalieri dovrebbero aumentare, è davvero inspiegabile una scelta aziendale simile: una delibera che non tiene conto delle esigenze dei cittadini e dei gravi disservizi che questa porterà sulla popolazione. Pensiamo ai tanti malati oncologici che hanno bisogno di risposte celeri, o a chi si rivolge al punto di primo intervento del nostro nosocomio. Noi lotteremo per loro, e per tutta la cittadinanza per evitare questo "scippo" che non ha nessuna logica e nessuna razionalità.

Il nostro ringraziamento infine al personale del laboratorio analisi di San Marco Argentano che con laboriosità e grande senso civico offre un servizio di grandissimo valore all'utenza".

E' quanto si legge in una nota stampa del gruppo consiliare ' Forza San Marco'.