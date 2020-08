Raid nel centro di Diamante: visita di Iacucci per portare solidarietà

Il Presidente della Provincia, Franco Iacucci, ha fatto visita ieri sera nel palazzo di Città al Sindaco di Diamante, Sen. Ernesto Magorno, per portare la solidarietà della Provincia alla Città di Diamante dopo i gravi fatti avvenuti a ferragosto. "Ringrazio il Presidente Iacucci - dice il Sindaco - che in queste ore, così com'è avvenuto nel corso di tutto il percorso amministrativo, non ha mai mancato di far sentire la vicinanza della Provincia alla comunità di Diamante. È un segno importante e forte di sinergia e solidarietà istituzionale, il cemento necessario per costruire quel percorso necessario ai nostri territori per affrontare le problematiche che quotidianamente vivono". Il Presidente Iacucci ha quindi partecipato alla presentazione del libro di Mons. Lorenzo Leuzzi a Diamante.

Dettagli Creato Giovedì, 20 Agosto 2020 10:01