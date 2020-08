Sanità, Guccione (Pd): “Fare chiarezza su futuro Rsa Caloveto”

"In sette anni, stranamente, l'Asp di Cosenza non e' riuscita a espletare correttamente una gara per l'affidamento della Residenza sanitaria assistenziale per anziani di Caloveto. Le peripezie, in questa vicenda, gettano ombre sul funzionamento dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza". E' quanto afferma il consigliere regionale del Pd Carlo Guccione che ha presentato un'interrogazione al presidente della Regione Jole Santelli "per fare chiarezza - spiega in una nota - sulla Rsa di Caloveto, chiusa ormai da sette anni e nessuno definisce la gara per dotare la struttura dei 40 posti letto per Rsa anziani e 20 per Rsa medicalizzata".

"La celebre scena di Toto' - prosegue Guccione - nei panni di un imbroglione che voleva vendere la Fontana di Trevi, potrebbe essere utilizzata per raccontare l'ultimo tentativo messo in atto dall'Asp di Cosenza che, con delibera numero 1149 del 18 giugno 2018, provvedeva all'indizione della gara per la gestione della Rsa di Caloveto per 60 posti letto (esclusivamente Rsa anziani). Addirittura, il 22 gennaio del 2019 la Commissione di gara ha provveduto all'apertura dei plichi dell'offerta tecnica e stabilito l'elenco delle ditte ammesse alla fase successiva della procedura di gara per l'affidamento della gestione di una Rsa nel Comune di Caloveto. Ma siccome all'Asp di Cosenza, a quanto pare, la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra, nella gara sono stati indicati semplicemente 60 posti letto, invece l'Asp e' autorizzata per l'affidamento della gestione della Residenza sanitaria assistenziale di Caloveto all'apertura di 40 posti letto Rsa anziani e 20 posti letto Rsa medicalizzata: la retta giornaliera dei 60 posti letto Rsa per anziani sarebbe di circa 140 euro al giorno; invece con i 20 posti letto di medicalizzata la retta salirebbe a oltre 250 euro al giorno e servirebbero requisiti sanitari, strutturali e organizzativi molto piu' complessi".

"In questi sette anni - sostiene ancora il consigliere regionale - e' mai possibile che gli uffici dell'Asp non siano stati in grado di indire correttamente una gara, rispettando le norme vigenti? La presidente Santelli come intende procedere per fare in modo che venga rapidamente riaperta l'importante struttura pubblica di proprieta' dell'Asp di Cosenza, sita in localita' Caloveto? Si chiede un intervento urgente teso a verificare le responsabilita' di tutti coloro i quali, in questi sette anni, non espletando correttamente la gara abbiano provocato un danno erariale e un danno anche per la mancata erogazione di servizi importanti per le categorie deboli, quali anziani e disabili".