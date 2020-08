"La risposta all'emergenza rifiuti in atto e che continua a coinvolgere a cadenza ormai periodica buona parte dei comuni calabresi era e resta quella di continuare a fare tutti un'attenta e scrupolosa raccolta differenziata. Con lo stesso obiettivo di sempre: ridurre al minimino la frazione da destinare agli impianti di trattamento sempre saturi. Caloveto può sicuramente definirsi comune virtuoso: nei primi 7 mesi del 2020 ha fatto registrare il superamento del 70% di differenziata".

È quanto fa sapere il sindaco di Calovero, Umberto Mazza, esprimendo soddisfazione per "i risultati ottenuti grazie sia al contributo, alla collaborazione ed alla sensibilità ecologista dei cittadini sia all'ottimo lavoro degli operatori".

"Abbiamo così evitato – sottolinea il Primo Cittadino – di far riproporre anche sul nostro territorio le purtroppo tristi fotografie viste altrove di cumuli di spazzatura per strada. Anche nel pieno dell'emergenza Caloveto – scandisce – ha saputo preservare decoro e pulizia. L'aumento della consapevolezza nei cittadini cammina di pari passo con i quantitativi di rifiuti indifferenziati da portare a smaltimento. Si tratta di un trend – conclude Mazza – che dobbiamo contribuire tutti a spingere sempre più in alto. E serve fare di più per continuare a migliorare i risultati in questo settore strategico e di tutela ambientale".