Magorno: "Grave carenza di carabinieri a Diamante, presenterò interrogazione parlamentare"

"Quanto successo negli scorsi giorni a Diamante deve far riflettere, ma è doveroso stigmatizzare un altro punto che porrò al centro del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza del 20 agosto: la carenza di carabinieri sul nostro territorio. È un fatto grave considerato che anche i più alti in grado sono in ferie nel pieno dell'estate. A Diamante, come noto, è stato decisivo l'intervento dei vigili urbani e del vice sindaco diversamente non avremmo assicurato alla giustizia i 4 autori del raid, ora ai domiciliari, avvenuto in pieno giorno sotto lo sconcerto dei cittadini.

Se da un lato ringrazio il Questore per aver messo in campo da martedì a venerdì una costante presenza anticrimine, dall'altro non posso non rimarcare l'insufficiente numero di Carabinieri che ringrazio per il prezioso lavoro che svolgono nel periodo più delicato dell'anno. Non è ammissibile e per questo presenterò un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'Interno".

Così il Senatore IV, Ernesto Magorno.