Morte Mariano Bianchi, il cordoglio del sindaco Manna: “Uomo dal garbo innato e dotato di grandi competenze”

"Si è spento la scorsa notte l'architetto Mariano Bianchi, ex sindaco di Trebisacce e dirigente dell'area paesaggio per la Soprintendenza Abap per le provincia di Cosenza. Mi legava a lui una profonda amicizia, nata quando, all'inizio della mia carriera, lavoravo a palazzo Valdesi".

A dirlo, in una nota alla stampa, il sindaco di Rende Marcello Manna che ha voluto esprimere il suo cordoglio per la dipartita dell'architetto Sabap ed ex sindaco di Trebisacce Mariano Bianchi.

Il primo cittadino del comune dell'oltre Campagnano che proprio da dirigente alla Soprintendenza cominciò la propria carriera, ha poi proseguito il suo ricordo personale del collega e amico: "Un uomo probo, dal garbo innato e dotato di grandi competenze che lo hanno portato ad avere una carriera fulgida. Con la sua direzione ha reso la sezione del Paesaggio fiore all'occhiello della Soprintendenza, tenendo sempre ben saldo l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare del nostro patrimonio culturale. Ha ben operato anche come primo cittadino della sua amata città Trebisacce".

"Che la terra gli sia lieve e il mare dove ha volto il suo ultimo sguardo possa donargli la pace eterna. Ai suoi cari il più sentito cordoglio da parte mia e della città di Rende", ha concluso Marcello Manna.