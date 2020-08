Ferragosto, controlli dei carabinieri sul Tirreno cosentino: arrestato 34enne per droga

In occasione del Ferragosto la Compagnia Carabinieri di Paola (Cosenza) ha incrementato i controlli su tutta la fascia costiera, in particolare ad Amantea e a Cetraro, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme anticontagio vigenti. Sono state elevate sanzioni a tre esercizi commerciali per non aver rispettato gli obblighi di distanziamento sociale e il mancato utilizzo dei dispositivi individuali di protezione.

A San Lucido i militari hanno inoltre arrestato un 34enne originario di Paola, B.L., noto alle forze dell'ordine, per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. L'uomo e' stato fermato mentre era a bordo di un'auto guidata da un 42enne. All'interno del suo zaino c'erano 7 dosi di cocaina, 2 dosi di marijuana e 245 euro in banconote di piccolo e medio taglio.