Escursionista bloccata sul Pollino salvata dal Soccorso Alpino

Una donna calabrese era rimasta bloccata in un punto molto pericoloso tra la cima di Timpa Porace e Colle Marcione, nel territorio del Comune di Civita (Cosenza), nel Parco Nazionale del Pollino. Lanciato l'allarme, sono giunte sul posto due squadre del Soccorso Alpino del Pollino che sono riuscite a raggiungerla e a recuperarla con una cima lanciata sulla parete rocciosa dove l'escursionista era bloccata. La donna era in buone condizioni e non e' stato necessario l'intervento dei sanitari.

Dettagli Creato Lunedì, 17 Agosto 2020 18:51