"Esprimo la mia solidarietà alla comunità di Diamante e al suo Sindaco per quanto successo nei giorni scorsi. L'aggressione subita da balordi che armati hanno minacciato una intera Città rappresenta uno schiaffo alla Città di Diamante e all'intera Calabria".

Esordisce così Graziano Di Natale (Iric), vicepresidente della commissione anti-Ndrangheta - esprimendo la propria solidarietà alla comunità Diamantese per quanto accaduto negli ultimi giorni, un grave attacco- "scene di questo genere non possono essere tollerate e plaudo al pronto intervento delle forze dell'ordine e della magistratura- continua il consigliere Di Natale- la delinquenza organizzata non può e non deve trovare spazio.

"Nei prossimi giorni mi recherò a Diamante - afferma Di Natale - per manifestare personalmente la mia vicinanza e il mio sostegno alla comunità Diamantese. Gesti del genere non possono passare inosservati, in qualità di vicepresidente, non posso che rivolgere tutta la mia attenzione a riguardo. La 'malavita' ed il 'malaffare' vanno fermati non sottacendo difronte a nulla - conclude Di Natale - la nostra Calabria non è e non deve essere terra di delinquenza".