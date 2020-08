Coronavirus: un contagio a Roseto di Spulico. Disposta quarantena per i familiari

Si registra sul territorio comunale di Roseto Capo Spulico un caso di contagio da Covid-19, risultato positivo al primo tampone naso-faringeo effettuato dall'Asp di Cosenza. Si attendono gli esiti degli ulteriori esami previsti dal protocollo sanitario per l'eventuale conferma della positività. Il caso, che riguarda un soggetto residente a Roseto Capo Spulico e di rientro dal Nord Italia è già in cura presso l'Ospedale di Cosenza. Tutti i familiari e le persone che sono entrate in contatto con l'uomo, sono già stati raggiunti da ordinanza di quarantena e si sta procedendo al tracciamento dei contatti interpersonali avuti negli ultimi giorni per effettuare i tamponi e prevenire un'eventuale diffusione del virus.

