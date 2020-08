Rende, Principe (Federazione Riformista): "Fallimento di Manna come presidente dell'ATO Cosenza"

"Le nostre impressioni erano evidentemente esatte. Il fallimento di Manna come presidente dell'ATO Cosenza viene confermato anche dall'evoluzione della trattativa tra Regione e Calabra Maceri per le tariffe. Il Commissario dell'ATO, ing. Viscomi, ha definito un'intesa con Calabra Maceri che determinerà un risparmio per i Comuni, e dunque per il cittadino, pari al 13% per il conferimento dei rifiuti differenziati e del 5% per la frazione organica rispetto alle tariffe deliberate sotto la presidenza Manna. I nodi prima o poi vengono al pettine. Ma questo è solo il primo". È quanto si legge in una nota di Sandro Principe consigliere comunale della Federazione Riformista di Rende.

Dettagli Creato Giovedì, 13 Agosto 2020 19:28