Cosenza, nasce la nuova associazione "Joka", presentata in commissione sport e tempo libero. Primo atto, un fumetto dedicato al gioco da tavolo "Cosenzopoli"

Il nome contiene già l'obiettivo per il quale è nata. "Joka" è la nuova associazione sorta per iniziativa di due giovani cosentini, Giuseppe Biscardi ed Emilia Palumbo, che qualche tempo fa avevano guadagnato la ribalta per aver lanciato il gioco da tavolo "Cosenzopoli", ispirato al più famoso e pluricelebrato Monopoli, una rivisitazione, in versione bruzia, animata dall'obiettivo della "conquista" della città di Cosenza, riconoscibile sul tabellone non solo per i nomi delle strade e delle piazze, ma anche per alcuni disegni raffiguranti Palazzo dei Bruzi, sede del Comune, il Ponte di Calatrava e il Viale Giacomo Mancini. E conoscere il territorio urbano attraverso il divertimento è la nuova sfida di "Joka" e di Giuseppe Biscardi ed Emilia Palumbo. La loro nuova associazione è stata presentata ufficialmente alla Commissione consiliare sport e tempo libero del Comune di Cosenza, presieduta dal consigliere comunale Gaetano Cairo. A Giuseppe ed Emilia e alla loro associazione interessa soprattutto promuovere il territorio con i giochi di società e la creazione di opere socio-ludico-culturali come fumetti, libri, cortometraggi, puntando anche sulla fotografia. Un segmento nel quale hanno già mostrato di valere e di sapere il fatto loro. Come primo atto di questo nuovo corso, i due ragazzi cosentini hanno sfornato un prodotto editoriale, nato come diretta filiazione del "Cosenzopoli". Si tratta di un libro a fumetti che racconta in maniera innovativa e friendly la genesi del gioco da tavolo. E Giuseppe Biscardi ed Emilia Palumbo lo fanno con il piglio dei sognatori che non si arrendono al primo ostacolo. Lo si comprende dalla citazione che apre "Cosenzopoli, il fumetto", tratta da un'espressione, "I sogni delle persone non svaniscono mai", pronunciata da Marshall D.Teach, noto anche come Barbanera, personaggio del manga "One Piece". Autofinanziato e "fatto in casa", il fumetto è un modo – e Giuseppe ed Emilia lo dicono a chiare lettere nel libro e lo hanno ribadito anche davanti alla commissione sport e tempo libero di Palazzo dei Bruzi – per condividere con gli altri i loro sogni. "Così facendo – hanno detto e scritto – essi si ingrandiscono, viaggiano, migliorano e si irrobustiscono". Il fumetto, realizzato durante la quarantena dell'emergenza coronavirus, racconta tutta la storia del gioco "Cosenzopoli", da quando è nata l'idea fino al nuovo approdo dell'associazione "Joka".

I protagonisti del racconto sono i due giovani e "testardi" ragazzi di Cosenza, ma anche chi ha reso possibile, a livello istituzionale, la loro avventura. Tra i protagonisti del fumetto, rigorosamente disegnati, figurano anche il Sindaco Mario Occhiuto, il Presidente del Consiglio comunale Pierluigi Caputo e lo stesso Presidente della commissione consiliare sport e tempo libero Gaetano Cairo. Apprezzamento per la nuova realizzazione dei due giovani cosentini è stato espresso all'unanimità dai componenti la commissione consiliare, a cominciare dal Presidente Cairo, ma anche dai consiglieri Bianca Rende, Massimiliano Battaglia e Carmelo Salerno che hanno avuto parole di attenzione per questi giovani creativi della nostra città che mettono il loro ingegno al servizio della comunità, soprattutto quella più giovane, per promuovere la conoscenza del territorio, tanto è vero che nel fumetto si racconta la città, mettendo in evidenza quei simboli che non erano stati menzionati nel gioco da tavolo, come le Colombe di Baccelli, la "Ficuzza", i Tredici canali o Piazza della Vittoria con il Monumento ai caduti.