Il Consorzio di Bonifica di Trebisacce potenzia gli interventi sul territorio e consolida la progettazione sulle reti irrigue

L'attività del Consorzio di Bonifica dello Ionio Cosentino, rientra tra i servizi pubblici essenziali e per tale motivo non si è mai fermata neppure durante la fase emergenziale dovuta al CoVid-19.

Il nostro è un impegno costante-sottolinea il Presidente dell'Ente Marsio Blaiotta- finalizzato a rendere migliore il nostro territorio, attraverso la manutenzione dei canali e degli impianti al fine di raggiungere un sempre miglior grado di sicurezza territoriale, sia dal punto di vista idraulico che irriguo.

Un doveroso ringraziamento-aggiunge Blaiotta-è rivolto agli operai e a tutti i dipendenti del sistema consortile, i quali sul campo, dagli uffici e in modalità smart working hanno continuato a lavorare incessantemente per sopperire alle esigenze del territorio, dagli interventi di riparazione e manutenzione alla supervisione degli impianti idrovori, concretizzando le verifiche tecniche sulle reti irrigue indispensabili per la produzione agricola e agroalimentare del Made in Calabria.

Tra gli obiettivi più significativi e ambiziosi che questo Consorzio si è prefissato di raggiungere riguarda il potenziamento del proprio organico che svolgerà svariate funzioni, dal censimento degli scarichi nei canali consortili, all'implementazione del parco progetto e innovazione del comparto boschivo sino ad arrivare ad una serie di interventi programmati che riguardano finanziamenti del MIPAAF,PSRN e del PSR Calabria volti alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla gestione del servizio di irrigazione ,di manutenzione della rete di colo e di bonifica, essenziali per la filiera agroalimentare.

Di certo noi pensiamo al futuro-rivendica Blaiotta- pensiamo a cogliere le giuste occasioni, prima fra tutte quella di recente pubblicazione concernente il Bando sul Fondo di Sviluppo e Coesione del POA 2014-2020,giusto D.M n° 39228/2019 di rilevanza nazionale relativo agli "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica e difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza", attraverso il quale saranno garantite le attività primarie e principali per lo svolgimento delle attività in corso e di quelle in fase di progettazione.

L'intero sistema deve lavorare in piena sinergia per poter funzionare al meglio-conclude il Presidente-ed assicurare al territorio ad alta valenza agricola, la risorsa idrica fondamentale per la competitività della nostra agricoltura e per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Si apre una stagione davvero decisiva per la Calabria e noi di certo, continueremo ad operare con coraggio, impegno, passione e determinazione.