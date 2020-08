Altomonte (Cs), effettuati gli interventi di riqualificazione del manto stradale nelle contrade Farneto, Pozzicello e Serragiumenta

"Decoro e sicurezza stradale, a Farneto, Pozzicello e Serragiumenta. Dopo lo stop forzato del periodo invernale e per le conseguenze della pandemia COVID - 19 sono stati effettuati nei giorni scorsi gli interventi di riqualificazione del manto stradale in alcune delle popolose contrade di Altomonte".

È quanto fa sapere il Vicesindaco e assessore alla viabilità di Altomonte Francesco Provenzale sottolineando che le operazioni erano state interrotte nel mese di novembre per le avverse condizioni atmosferiche.

"A settembre, forti dei consistenti fondi che abbiamo inserito nel bilancio già approvato lo scorso 7 agosto – precisa il Vicesindaco – i lavori di bitumazione continueranno ad interessare l'intero territorio comunale. L'obiettivo - prosegue – è quello di rendere le strade della Città d'arte, sicure e facilmente percorribili, tanto per i turisti e visitatori, tanto per i residenti. Altri interventi sono previsti anche sulla rete idrica e quella di pubblica illuminazione. Sono grato - conclude il Vicesindaco Provenzale - ai colleghi amministratori Vincenzo Fittipaldi, Emilia Romeo, Maria Piraino e Luigi Capparelli che hanno fortemente collaborato in questa fase di realizzazione dell'intervento.

I lavori, che hanno impegnato un residuo di circa 12 mila euro di fondi di bilancio anno 2019, erano stati fermati alla fine dello scorso anno per l'incombere della stagione invernale e poi per l'emergenza Coronavirus. Ora si riparte e, dopo questo primo intervento di completamento, il rifacimento della bitumazione riguarderà l'intero territorio comunale, con una seconda annualità di interventi che vede approvati in bilancio ben 100 mila euro per la manutenzione della viabilità".