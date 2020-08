Violenze fisiche e psicologiche all'ex fidanzata, 29enne condannato a Castrovillari

Il Tribunale di Castrovillari ha condannato a 1 anni e 2 mesi di reclusione un 29enne accusato di lesioni e stalking contro la sua fidanzata 35enne. I fatti solo accaduti nel settembre scorso, quando l'uomo, che non accettava la fine della sua relazione, ha prima iniziato a perseguitare la ragazza con messaggi whatsapp dal tono minaccioso e intimidatorio, per poi passare a vere e proprie aggressioni fisiche.

Come quando, in preda alla gelosia, ha preso a calci e pugni la fidanzata rompendole due costole, oppure, in un secondo episodio, aggredendola violentemente fino all'arrivo di alcune persone attirate dalle grida della donna. Il 29enne è stato condannato anche a risarcire i danni e al pagamento delle spese giudiziarie.